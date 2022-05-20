ف 3 : تفاعل المرأة بعد الهجرة وقت نزول القرآن الكريم - أحمد صبحى منصور

2022/05/20 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور ف 3 : تفاعل المرأة بعد الهجرة وقت نزول القرآن الكريم ب 2 : تفاعل المرأة فى المجتمع .



كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السنى الذكورى) ف 3 : تفاعل المرأة بعد الهجرة وقت نزول القرآن الكريم أولا : عن لفظ المؤمنات 1 ـ بالهجرة إشتد التفاعل داخل المدينة وخارجها ، فقد أصبحت للاسلام دولة لها تشريع قرآنى مؤسس على الحرية والعدل والقسط ، وهى تواجه أعداء متنوعين من الداخل والخار ......





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