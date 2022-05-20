بعد سلسلة فضائح.. وزير المال البريطاني يدخل قائمة الأغنى في البلاد

2022/05/20 | 18:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات وزير المال البريطاني ريشي سوناك، أول سياسي رفيع المستوى يدخل تصنيف كبار أغنياء البلاد، وكان قد انتُقد في المملكة المتحدة بسبب عدم فاعلية إجراءاته لكبح ارتفاع الأسعار.

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