2022/05/20 | 18:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا تكرر إيران الوساطات بين الإطار والتيار؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4ZRJkLytmeg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا تكرر إيران الوساطات بين الإطار والتيار؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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