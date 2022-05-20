2022/05/20 | 18:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4ZRJkLytmeg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا تكرر إيران الوساطات بين الإطار والتيار؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا تكرر إيران الوساطات بين الإطار والتيار؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).