2022/05/20 | 19:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uRj1Z-gR028

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنبار | الأمن الوطني يعتقل إرهابيا يعمل بصفة آمر مفرزة اغتيالات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأنبار | الأمن الوطني يعتقل إرهابيا يعمل بصفة آمر مفرزة اغتيالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).