الأهلي يطالب بإعادة مباراته مع البنك الأهلي.. فما السبب؟

2022/05/20 | 19:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه نادي الأهلي المصري خطاباً للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه بإعادة مباراته مع نادي البنك الأهلي الّتي أقيمت على أرضية ملعب المقاولون العرب، قبل الأمس الأربعاء، وضمن مباريات الدوري المصري

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