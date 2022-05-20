مهدي جاسم مدرب طوارئ للصقور

2022/05/20 | 19:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت إدارة نادي القوة الجوية، الاستعانة بخدمات المدرب المساعد مهدي جاسم لقيادة كرة الصقور في مباراة أربيل.وقال مصدر في إدارة النادي لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة الصقور، قررت الاستعانة بخدمات المدرب مهدي جاسم لقيادة القوة الجوية في مباراة أربيل غداً السبت”.وبين أن “جاسم سيساعده مثنى خالد، حيث ستعلن إدارة الصقور عن المدرب […]

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