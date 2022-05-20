مطالبات لبايدن بتصنيف روسيا

2022/05/20 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يضغط مشرعون أميركيون من كلا الحزبين، الجمهوري، والديمقراطي، الضغط على إدارة الرئيس، جو بايدن، لتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب".

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