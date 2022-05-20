تشققات - سعود سالم

2022/05/20 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ماتت الكلماتتخشبتتحجرتتفتت حروفهاواحترق الجلد واللسانتشققت العزيمةانطوى الخيالوتبخر الدال والمدلولوانعدم المعنىاختلط الحابل بالنابلوالعلة والمعلولتقشرت الحروفالكلمات عاريةيلفها العار والغبارتلتفت خلسةمحاطة بالعيون الرمليةتبحث عن شعاععن شق في جدار الليلكوة للنهارعن عود ثقابعن دفءعن جمرة لهبأو حريقتتوهج به ال ......





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