حزن اهوار ... ! - عبد الرضا المادح

2022/05/20 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الرضا_المادح - مرثية الى شراع السفينة الذي ابحر بعيداً ، الى الثائر مظفر النواب .ناحت مرادي الهور واهتزت مشاحيفهوفز صويحب من نومته ،يريد يشيل تابوتكصدگ ياشهمتعوف الدار تاليتك ؟!حزين الهورينشدلك مواويلك ،وبطگت الفجر على شباچ الفرحغرد بلبل البستانجایب تين يريد يقوي عافيتك ! ولن الوادم الملتمين كلها تصيح مفجوعين ...



مفجوعين ...





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