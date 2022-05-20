ماكرون يكشف عن تشكيلة حكومته الجديدة

2022/05/20 | 19:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن قصر الإليزيه الفرنسي، اليوم الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون عين وزيري خارجية ودفاع جديدين في الحكومة التي ترأسها إليزابيت بورن على أمل إحداث زخم إيجابي يتيح له الحفاظ على أغلبية برلمانية.وأشار بيان صدر عن القصر، إلى أن “ماكرون اختار سفيرة فرنسا لدى لندن كاترين كولونا لتكون وزيرة للخارجية، ما يجعلها ثاني […]

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