التجارة تتفق على تشكيل لجنة مع الاقليم حول تجهيز مفردات السلة الغذائية ومحاسبة المقصرين

2022/05/20 | 19:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة مشتركة مع اقليم كردستان مهمتها متابعة الاسراع بتجهيز مفردات السلة الغذائية والوقوف على اسباب عدم تجهيزها بالرغم من تكدسها في مخازن الاقليم ومحاسبة المقصرين المتسببين بعدم وصولها للمواطن.وقالت مدير عام التخطيط ابتهال هاشم صابط، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بناء على توجيهات وزير […]

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