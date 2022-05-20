اعتقال عصابة سطو بحوزتهم اموال ومصوغات ذهبية غربي الرمادي

2022/05/20 | 19:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، الجمعة، عن اعتقال مجموعة مختصة بعمليات سرقة منازل المدنيين بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق غربي الرمادي .وقال رزيج في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” قوة من مركز شرطة الحرية وفوج طوارئ الانبار الثالث نفذت عملية امنية استباقية استهدفت منطقة الخمسة كيلو […]

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