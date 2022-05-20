صحة كركوك تعلن خلوها من مرض الحمى النزفية

2022/05/20 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم الجمعة، خلوها من مرض الحمى النزفية.

وقال مدير عام صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "محافظة كركوك خالية من ٲي ٳصابة بمرض الحمی النزفية وٲن المريض المصاب بالحمى النزفية في محافظة كركوك تماثل للشفاء بشكل كامل".

وأكد أن "المريض وخرج من المستشفى الوبائي(الشفاء 14)".

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