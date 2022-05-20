بالصورة.. العاصفة الترابية تبدأ مشوارها من عكاشات بالأنبار

2022/05/20 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

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اجتاحت العاصفة الترابية مدينة عكاشات، قرب الحدود العراقية - السورية.

وكان المتنبئ الجوي صادق عطية قد توقع تصاعد الغبار ظهر الجمعة، في وسط وجنوب نينوى و صلاح الدين وتتجه لكركوك واربيل خلال الوقت القادم، وكذلك يتواجد الغبار في مناطق متفرقة في مدن الجنوب والفرات الاوسط حاليا بسبب نشاط الرياح السطحية تزداد شدته قليلا خلال ساعات المساء والليل.

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