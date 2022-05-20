حمى نزفية ومستحقات فلاحين.. الزراعة تدلي بدلوها بشأن قانون الدعم الطارئ وتحذر البرلمان

2022/05/20 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذرت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، من عدم تمرير قانون الأمن الغذائي كونها تريد توفير مستحقات الفلاحين وتخصيصات لشرائح اخرى والا سنواجه صعوبات وسنكون بحرج امان الفلاحين ان لم توفر مستحقاتهم.

وقال الناطق باسم وزير الزراعة هادي هاشم لـ (بغداد اليوم)، ان "الوزارة ضمّنت في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي اربعة مطالبات رئيسية".

وأضاف هاشم: "منها صرف مستحقات المزارعين المسوقين للمحاصيل التي تعتبر مستحقات حاكمة لابد من دفعها إضافة إلى دعمهم بالأسمدة والمبيدات والأدوية واللقاحات البيطرية".

وأردف: "خصوصاً مع تعرض البلاد إلى موجة الحمى النزفية ما يستدعي توفير التخصيصات الطارئة لهذا المرض وعليه فنحن نرجو من البرلمان تمشية مشروع القانون ليصار إلى تمويل الوزارة بما تستحقه من أموال إضافة لدعم وزارة التجارة لصرف مستحقات الفلاحين".

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