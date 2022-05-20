2022/05/20 | 19:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: naj74u0GEWA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف لوان نيوز: موجات الغبار التي ضربت العراق جاءت من خارج الحدود) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف لوان نيوز: موجات الغبار التي ضربت العراق جاءت من خارج الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).