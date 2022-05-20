بوتين يحضّ حكومته على تحقيق

2022/05/20 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حكومته، الجمعة، على تحقيق "السيادة التكنولوجية"، قائلا إن روسيا تعرضت للعديد من الهجمات الإلكترونية منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا، لإي إشارة إلى حربه على جارته الشرقية.

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