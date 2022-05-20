2022/05/20 | 19:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت سوريا، اليوم الجمعة “رفضها” تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن عودة مليون لاجئ سوري إلى “مناطق آمنة” على الحدود بين البلدين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).تستضيف تركيا نحو 3,6 ملايين لاجئ سوري ويدعو عدد من أحزاب المعارضة التركية باستمرار إلى إعادتهم قسرا إلى سوريا، وهو ما يعارضه […]

ظهرت المقالة تركيا تعيد مليون لاجئ سوري إلى بلادهم..



ودمشق تندد أولاً على ايرث نيوز.

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