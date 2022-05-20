النجف الأشرف تباشر بتوزيع السلة الغذائية الرابعة

2022/05/20 | 19:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واع- حيدر فرمان ‏أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في محافظة النجف الأشرف، أحد تشكيلات وزارة التجارة، اليوم الجمعة، مباشرتها بتوزيع السلة الغذائية الرابعة للعام الحالي على وكلاء المواد الغذائية.وذكر مدير فرع الشركة في محافظة النجف الاشرف حيدر شبع، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تمت المباشرة بتوزيع السلة الغذائية الرابعة، وسيستمر التوزيع الى نهاية العام الحالي"، داعيا "وكلاء المواد الغذائية للحضور وتسلم حصص المواطنين، كما دعا المواطنين للتوجه إلى مراكز الوكلاء في المحافظة لتسلم سلاتهم".وأضاف، أن "السلة الغذائية تشمل كافة المواد الغذائية الأساسية من رز وسكر وبقوليات اضافة الى الزيت ومعجون الطماطم"، مطمئنا في الوقت نفسه "المواطنين بمواصلة توزيع مفردات السلة الغذائية دون اي تلكؤ". وأشار إلى أن "وزارة التجارة استخدمت كافة مخازن الشىركة العامة لتجارة الحبوب في المحافظات للخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية".

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