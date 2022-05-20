عملية جراحية ناجحة لنجم كرة اليد العراقية

2022/05/20 | 20:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى لاعب المنتخب الوطني ونادي الشرطة بكرة اليد علي عدنان، عملية جراحية ناجحة اليوم الجمعة.وذكر نادي الشرطة في بيان أن “الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، تبتهل نيابةً عن الجهاز الفني واللاعبين، وترفعُ أكُفَ الدعاء إلى الباري عزّ وجلّ أن يمُن على لاعب كرة اليد في نادينا علي عدنان بالصحةِ وموفور السلامة”.وأضاف أن […]

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