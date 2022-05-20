2022/05/20 | 20:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل تنويه ——— تود مديرية المرور العامة ان تبين لكم ان مديريها العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي الذي يتمتع بالمهنية والوطنية العالية وحبه للمواطن .يمارس عمله بشكل طبيعي وماتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اقالته خبر عارٍ عن الصحة لذا تدعوكم مديرية المرور العامة الى توخي الدقة والحذر في نشر الاخبار واخذها […]

ظهرت المقالة المرور العامة عن إقالة مديرها العام: خبر عار عن الصحة أولاً على ايرث نيوز.

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