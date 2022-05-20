واشنطن تدعو اللبنانيين إلى الإسراع بتشكيل حكومة تنقذ اقتصاد البلاد

2022/05/20 | 20:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الولايات المتحدة، الجمعة، القادة السياسيين اللبنانيين إلى العمل بجدية لإنقاذ اقتصاد البلاد، وعبرت عن مخاوفها بشأن وجود مزاعم شراء أصوات وعمليات ترهيب رافقت الانتخابات العامة التي جرت الأحد.

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