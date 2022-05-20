2022/05/20 | 20:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، جميع المحافظات بتشكيل خلية أزمة بشأن الخطة الخاصة باحتواء الحمى النزفية برئاسة المحافظ أو أحد نائبيه لمتابعة توفير جميع المتطلبات اللازمة.

ظهرت المقالة لمواجهة مرض “الحمى النزفية”..



الصحة تصدر توجيها عاجلا أولاً على ايرث نيوز.

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