المرور تنفي إقالة مديرها العام وتؤكد استمراره بممارسة عمله

2022/05/20 | 20:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

نفت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقالة مديرها العام اللواء طارق إسماعيل الربيعي.

وأوضح المكتب الإعلامي لمديرية المرور العامة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدير المرور العام يتمتع بالمهنية والوطنية العالية وحبه للمواطن، وأنه يمارس عمله بشكل طبيعي".

وأكد البيان، أن "ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إقالته، خبر عارٍ عن الصحة"، داعيا الى "توخي الدقة والحذر في نشر الاخبار وأخذها من المصادر الرسمية".

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