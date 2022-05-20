بمحاولة لتخليص نفسها من الغاز الروسي.. ألمانيا تتفق مع قطر على شراكة في مجال الطاقة

2022/05/20 | 20:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت ألمانيا وقطر لاتفاق على شراكة في مجال الطاقة، الجمعة، قد ينتج عنه تزويد الدوحة لبرلين بالغاز المسال ابتداء من عام 2024 وذلك في إطار "تحرير" ألمانيا نفسها من الغاز الروسي

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