“جزائية” تحسم ديربي النفط لصالح الوسط على حساب البصرة

2022/05/20 | 20:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق فريق نفط الوسط انتصاراً مثيراً بتغلبه على نفط البصرة بهدف دون رد في ديربي النفط.وتواجه الفريقان على ملعب النجف لحساب مباريات الجولة 32 من الدوري الممتاز بكرة القدم.وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب فلورينت ديديه في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.وبهذا الفوز وصل عندليب الفرات إلى النقطة 61 في […]

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