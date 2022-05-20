المرور توضح حقيقة إقالة مديرها

2022/05/20 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، حقيقة إقالة مديرها اللواء طارق الربيعي.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تود أن تبين لكم أن مديرها العام اللواء الحقوقي طارق إسماعيل الربيعي يمارس عمله بشكل طبيعي".وبينت، أن "ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إقالته خبر عارٍ عن الصحة"، داعية إلى "توخي الدقة والحذر في نشر الأخبار وأخذها من المصادر الرسمية".

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