2022/05/20 | 20:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: NO99tXCiJt0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. آخر كلمات مظفر النواب .. الشاعر الذي هرب من سجنه بالملعقة ! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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