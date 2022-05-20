وزير الثقافة يحدد مكاناً مقترحاً لدفن جثمان الشاعر مظفر النواب

2022/05/20 | 21:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحدد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الجمعة، مكاناً مقترحاً لدفن جثمان الشاعر مظفر النواب، فيما أشار إلى أنه ستكون هنالك مراسيم رسمية لتشييعه.وقال ناظم في تصريح للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "أعزي العراقيين جميعا لا سيما الشعراء والمثقفين بخسارة قامة شعرية كبيرة"، مبينا "نحن اليوم فقدنا شاعرا استثنائيا، شاعر لا يتبعه الغاوون بل يتبعه المحتجون والثوار ومقارعو الضم والاضطهاد". وأضاف، أن "النواب شاعر فريد لا يتكرر كثيرا في ثقافتنا العربية، وهو في اخر نفس في حياته يقارع الاستبداد"، مبينا أن "نوعية اشعار النواب يعرفها المختصون وغير المختصين، وحقق شعبية كبيرة في الذي أتحفنا به باللغة الفصحى والعامية في الوقت نفسه وسيبقى شعره خالدا بيننا". وأشار إلى أنه "ستكون هنالك مراسم رسمية لتشيعه"، مبيناً أن "وزارة الثقافة تخطط من الان وفي طور الاعداد لبرنامج التشيع"، وستعلن المراسم قريبا". ولفت إلى أن "وزارة الثقافة في الحكومة الحالية لديها خطة لنشر عيون الشعر العربي والعراقي بالتحديد، بدأناها بالشاعر الجواهري حيث نشرت الوزارة 6 مجلدات للشاعر وأعقبتها اعمال كاملة للشاعر الحبوبي ولميعة عباس وغيرهم من الشعراء وستستمر الوزارة في نشر عيون الشعر العراقي ومنها شعر الراحل مظفر النواب". وبين أن "الكادر المتقدم في الوزارة مجتمع في ايجاد افكار لاختيار مكانا للقبر، وهنالك مقترح من وزارة الثقافة في أن يدفن الشاعر النواب في القشلة على نهر دجلة قريبا من شارع المتنبي وهذا مقترح سنقدمه ونسعى الى تثبيته"، لافتا الى أن "اشعاره ستحظى بالاهمية..شاعرا كبيرا". وأعلنت وزارة الثقافة اليوم الجمعة، وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب في الإمارات.وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النواب توفى في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات".

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