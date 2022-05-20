رجل أمن ينهي حياته باطلاق النار على نفسه جنوبي بغداد

2022/05/20 | 21:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانتحار رجل أمن بعد إطلاق النار على نفسه جنوبي العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “منتسباً أمنياً أقدم على الانتحار أثناء الاستراحة داخل مقر السرية الرابعة فوج طوارئ بغداد 11 وهو يسكن منطقة الزعفرانية”.واوضح المصدر ان “عملية انتحار المنتسب كانت باطلاق النار على نفسه من بندقية نوع […]

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