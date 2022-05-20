موضوعة على احد الطرق لاستهداف الفلاحين.. تفكيك عبوة ناسفة في احدى قرى ديالى

2022/05/20 | 21:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بتفكيك عبوة ناسفة لاستهداف الفلاحين في احدى قرى محافظة ديالى.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “تم تفكيك عبوة ناسفة من قبل فرق مكافحة المتفجرات في شرطة ديالى موضوعة على طريق زراعي قرب قرية شوك الريم في اطراف قضاء المقدادية 40كم شمال شرق بعقوبة، لاستهداف مزارعين”.واضاف “لولا […]

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تفكيك عبوة ناسفة في احدى قرى ديالى أولاً على ايرث نيوز.

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