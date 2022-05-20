2022/05/20 | 21:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان العاهل الأردني إجراءات ضد أخيه الأمير حمزة، إلى نفي إيلون ماسك الاتهامات الموجهة له بالتحرش الجنسي، إلى توصل ألمانيا وقطر لاتفاق على شراكة في مجال الطاقة، ومنها إلى لقطات تلفزيونية مثيرة للجدل لاعتداء المدرب الفرنسي لنادي كريستال بالاس على مشجع إيفرتون… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5.. ماسك يرد على اتهامات بالتحرش الجنسي.. ومدرب فرنسي يركل مشجعا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5.. ماسك يرد على اتهامات بالتحرش الجنسي.. ومدرب فرنسي يركل مشجعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).