ميسان.. الأمن يحاصر نزاعاً عشائرياُ لساعتين ويعتقل عناصره برفقة بنادقهم

2022/05/20 | 21:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على طرفي نزاع عشائري، ومصادرة الأسلحة المستخدمة خلاله، في محافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "القطعات الأمنية المشتركة في قيادة عمليات ميسان شرعت بمحاصرة نزاع عشائري في قضاء المجر الكبير لمدة ساعتين، وتمكنت من إلقاء القبض على طرفي هذا النزاع وهم ٩ متهمين ، كما تمكنت من ضبط ٤ بنادق مختلفة وعتاد متنوع كان بحوزتهم".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية".

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