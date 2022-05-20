نفط البصرة: الحكم طعننا بصافرة سامة

2022/05/20 | 21:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق نادي نفط البصرة، على خسارة فريقه أمام نفط الوسط في الدوري الممتاز بكرة القدم.وخسر نفط البصرة بهدف دون رد أمام مضيفه نفط الوسط جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 90.ونشر النادي عبر موقعه على “فيسبوك” قائلاً: “اسسـت الحكم الدولي احمد كاظم يعطي النقاط لنفط الوسط، بعدما احتسب ركلة جزاء من […]

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