"إشارة" من محمد بن سلمان.. عضو "غير متوقع" في وفد التعزية برئيس الإمارات

2022/05/20 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراقبون إن انضمام الأمير السعودي، عبد العزيز بن أحمد، إلى وفد بلاده، المتوجه إلى الإمارات هذا الأسبوع، لتقديم واجب العزاء، في وفاة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "إشارة بأن السلطات السعودية تريد إيصال رسالة مفادها أن العائلة المالكة لا تزال موحدة".

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