القبض على 37 متهماً بينهم إرهابيون في ميسان

2022/05/20 | 21:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واعأعلنت قيادة الشرطة في محافظة ميسان، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 37 متهماً بينهم 4 متهمين بالإرهاب في محافظة ميسان خلال 24 ساعة الماضية.وأوضح المكتب الاعلامي لقيادة الشرطة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز شرطة الاقسام وأفواج طوارئ ميسان ألقت القبض على 37 متهما بتهم مختلفة منها القتل العمد والسرقة ومواد قانونية اخرى"، مؤكدا أن "من بينهم 4 متهمين بالارهاب".وأضاف البيان، أن "قوة من مديرية شؤون الافواج وفوج ميسان التكتيكي وسرية سوات، تمكنت من ضبط اسلحة واعتدة مختلفة في اماكن مختلفة من المحافظة خلال الممارسة الامنية التي تجريها قيادة شرطة ميسان ضمن الخطة الموضوعة للقضاء على السلاح غير المرخص"، مشيراً الى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتحقيقية بحق المتهمين اصولياً، وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة".

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