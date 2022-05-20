لاعب سعودي يثير تفاعلا بسلة

2022/05/20 | 21:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اللاعب السعودي، مرزوق المولد، تفاعلا واسعا بعد أن سجل سلة مميزة أمام المنتخب القطري بطريقة استعراضية، ضمن مباريات دورة الألعاب الرياضية الخليجية 2022

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