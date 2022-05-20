الدليل : قصة قصيرة - صبيحة شبر

2022/05/20 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبيحة_شبر الدليل اوقفت عددا من سيارات الاجرة :- هل توصلني الى المدينة الموعودة ؟- وأين تكون ؟ آسف ، لااعرف الطريق يطول بك الاستفسار ، وجميع من اوقفت سياراتهم ،ابدوا الأسف الشديد لجهلهم بالطريق ، وصفوا لك االمدينة ، ورسموا لك خارطة لها ، واخبروك انها مكان سعيد أهله ، لايعرف التعاسة من عرف ناسه ، لايصل التعب اليهم ، ولا يعرف طريقهم الارهاق ، واطنبوا في الوصف والثناء، تودين ان تذهبي الى ه ......





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