حربٌ ليست كباقي الحروب! - مشعل يسار

2022/05/20 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار مقطع من مقابلة مع العقيد في الجيش الأميركي ريتشارد بلاكنقلا عن جريدة "زافترا" الروسية------------------ريتشارد هايدن بلاك سياسي جمهوري أميركي وعقيد متقاعد.



كان بلاك عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا من عام 2012 إلى عام 2020، وعضوًا في مجلس المندوبين في فرجينيا من عام 1998 إلى عام 2006.



قبل ذلك، كانت لريتشارد بلاك مسيرة عسكرية رائعة، أنهاها كرئيس لقسم القانون الجنائي في الجيش ال ......





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