حراك برلماني لإقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي

2022/05/20 | 21:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- م/ طلب اقالة رئيس مجلس النواب نحن السادة النواب الموقعين ادناه انطلاقا من احكام المادة ٤٩/ اولا من الدستور العراقي واستنادا لاحكام المادة ١/ثانيا من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٧ واستنادا لاحكام المادة ١٢/ثانيا من النظام الداخلي لمجلس النواب نتقدم بطلبنا هذا لاقالة رئيس مجلس […]

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