ماكرون يكشف عن تشكيلة حكومته وسيدة على رأسها

2022/05/20 | 21:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلن قصر الإليزيه الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون عين وزيري خارجية ودفاع جديدين في الحكومة التي ترأسها إليزابيت بورن على أمل إحداث زخم إيجابي يتيح له الحفاظ على أغلبية برلمانية.وأشار بيان صدر عن القصر، إلى أن “ماكرون اختار سفيرة فرنسا لدى لندن كاترين كولونا لتكون وزيرة للخارجية، ما يجعلها ثاني امرأة تتولى […]

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