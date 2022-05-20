البصرة وضعها مختلف.. الأقاليم النيابية تحذر الحكومة من أمر يتعلق بتخصيصات المحافظات

2022/05/20 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت عضو لجنة الأقاليم النيابية عواد العوادي، اليوم الجمعة، من استمرار عدم ارسال التخصيصات الخاصة بالمحافظات التي تعمل لإنشاء مشاريع خدمية جديدة تتعلق بالبنى التحتية.

وقال العوادي، لـ(بغداد اليوم)، ان "محافظات عديدة تشكو من قلة التخصيصات وعدم تعاطي الحكومة مع المتطلبات الأساسية لها"، مشددا على ضرورة "استخدام مايتيح للحكومة وفق القانون لغرض دعم تلك المحافظات".

وأضاف ان "البصرة هي الآخرى بحاجة إلى دعم اكبر نظرا لاحتضان المحافظة بعد عام من الان بطولة كأس الخليج بكرة القدم مما يتطلب اظهار المحافظة كممثلة للعراق بالشكل الذي يليق بمكانة العراق بين الدول".

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