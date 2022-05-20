من أصول مغربية.. أول مسلم ينتخب عمدة مقاطعة بلندن

2022/05/20 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت السفارة البريطانية في المغرب، الجمعة، الشاب البريطاني من أصول مغربية حمزة توزال إثر انتخابه عمدة مقاطعة في لندن مشيرة إلى أنه "أول مسلم وأصغر من يشغل هذا المنصب".

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