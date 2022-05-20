أول ظهور لحكيم شاكر بعد قرار الاستقالة من تدريب الصقور (صورة)

2022/05/20 | 22:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ظهر المدرب حكيم شاكر، لأول مرة بعد قرار استقالته من تدريب القوة الحوية.ونشر شاكر عبر حسابه على “انستغرام” صورة رفقة المدرب قحطان جثير في منطقة المنصور، حيث روج للمشروع الاستثماري الجديد لجثير.وتكتم نادي القوة الجوية على خبر استقالة شاكر، فيما أناط مهمة قيادة الصقور للمدرب المساعد مهدي جاسم.

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