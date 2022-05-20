البرتغال تعلن 23 حالة إصابة بجدري القردة

2022/05/20 | 22:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت المديرية العامة للصحة في البرتغال، اليوم الجمعة، عن 23 حالة إصابة بمرض "جدري القردة"، وهو مرض معد متوطن في أفريقيا وانتشر مؤخرا في أوروبا وأمريكا الشمالية.وأصدرت المديرية بيانا قالت فيه: "تأكد اكتشاف 9 حالات إصابة بشرية بفيروس جدري القردة في البرتغال، مع تأكيد إجمالي 23 حالة حتى الآن".وتم الإبلاغ عن جميع الحالات الجديدة أمس الخميس، فيما قالت الوزارة، إن "السلالة التي تم تحديدها نشأت غربي أفريقيا وكانت الأقل شراسة، ويتم عزل جميع المرضى في المنزل وهم في حالة مستقرة".وتم تأكيد المزيد من حالات الإصابة بالجدري في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا والسويد وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.يشار إلى أن هذا المرض ليس مميتا في العادة ويتسبب في ظهور أعراض مثل الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية، إلا أن منظمة الصحة العالمية تقول، إنه "قد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الطبية".

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