طوله 10 أمتار.. البحر يلفظ “حوت العنبر” على ساحل تل أبيب

2022/05/20 | 22:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جرفت الأمواج جثة حوت ضخم طوله 10 أمتار، الجمعة، إلى ساحل تل أبيب ما أذهل بعض رواد الشاطئ.وقالت ديلفيس، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية معنية بالحياة الحيوانية، في صفحتها على “فيسبوك” إن الحوت من نوع حوت العنبر ويبدو أنثى شابة، وإن من الصعب تحديد سبب الوفاة بسبب تحلل الجثة وكانت الأمواج […]

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البحر يلفظ “حوت العنبر” على ساحل تل أبيب أولاً على ايرث نيوز.

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