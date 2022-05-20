رحل من كان يمسح الله عن قدميه الطين .. رحل مظفر النوّاب - زكي رضا

2022/05/20 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زكي_رضا النوّاب يخاطب الله "إشهد إني من بعض شيوعية هذه الأرض"الأنك "ما عدت تطيق تعاليم المخصيّين" وهم يحكمون بلادك آثرت الرحيل؟ إن كان كذلك فلنرحل جميعا يا مظفّر، فالعهد اليوم عهدهم بعد أن جاء بهم الزناة ليديروا لهم المنطقة الخضراء والموائد الخضراء وليلعبوا ومعهم من جاء بهم، ببلادنا وشعبنا "السيه ورق" *.لا أدري إن كان اللهُ لا يزال معك ليشهد من أنّك "بعض من شيوعية هذه الأرض"، وإن كان لا يز ......





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