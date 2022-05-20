2022/05/20 | 22:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الجمعة، مكاناً مقترحاً لدفن جثمان الشاعر مظفر النواب، فيما أشار إلى أنه ستكون هنالك مراسيم رسمية لتشييعه.وقال ناظم في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، إنه “ستكون هنالك مراسيم رسمية لتشييعه”، مبيناً أن “وزارة الثقافة تخطط من الان وفي طور الاعداد لبرنامج التشييع، وستعلن المراسم قريبا”.[…]

ظهرت المقالة وزارة الثقافة تقترح مكان قبر الراحل مظفر النواب أولاً على ايرث نيوز.

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