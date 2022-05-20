إصابة 30 شخصا على الاقل في اعصار ضرب مدينة غربي ألمانيا

2022/05/20 | 22:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحذر خبراء الأرصاد الجوية من توقعات بهطول أمطار غزيرة وبرد في غرب ووسط ألمانيا، الجمعة، تسفر عن عواصف ورياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة.

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