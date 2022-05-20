المالكي يدعو لاحترام القضاء: لا تتعاملوا بانتقائية مع قرارات المحكمة الاتحادية

2022/05/20 | 22:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريح صحفي من اجل ان يكون القضاء هو الحكم العدل وله القول الفصل في جميع القضايا والشكاوى التي ترفع امامه، يجب احترام السلطة القضائية والاقرار بحياديتها، وحيادية قرارات المحكمه الاتحادية سواء صدر لصالح هذا الطرف ام ذاك، او خالف رغبة هذا الطرف ام ذاك، وان لا يتم التعامل بالانتقائية مع قرارات المحكمة الاتحادية والقضاء.ونؤكد […]

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